Местами со снежком: стало известно, какая погода ждет Подмосковье на Новый Год

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что столичный регион в новогоднюю ночь ожидает прохладная и снежная погода, а 29 и 30 декабря будут относительно теплыми.

«Однозначно можно сказать, что до конца текущего года сильных морозов и метелей не ожидается. Снежок будет, но небольшой и не повсеместно. Волны тепла и холода, которые мы сейчас наблюдаем, происходят на фоне повышенной температуры, то есть положительная аномалия сохраняется. Оттепель будет наблюдаться и 29, и 30 числа, но она будет в дневные часы. Модели показывают, что погода может сменить свой характер 31 числа», — прогнозирует Позднякова.

Она уточнила, что в этот день столичный регион пересечет холодный арктический фронт, так температура в новогоднюю ночь и 1 января будет отрицательной.

Затем погода может измениться на оттепель и дальнейшие рождественские морозы или же начнется постепенное похолодание.