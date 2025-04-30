Гидрометцентр РФ: дождь и ветер будут в Московском регионе 30 апреля

Днем 30 апреля в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В среду в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью 30 апреля в Москве и области будет от 1 до 3 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил о заморозках в первые дни мая в Московском регионе. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла.