Гидрометцентр РФ: 3 декабря в Московском регионе будет ветрено

Днем 3 декабря в Московском регионе будет от 0 до 2 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дождя и снега преимущественно не ожидается. Ветер юго-западный.

Ночью в Москве и области будет облачно от -1 до 2 градусов тепла. Ожидается слабый снег и гололедица. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима в стране будет неоднородной. Оттепели будут встречаться часто.