Геостратег Андрей Школьников в эфире радио Sputnik отметил, что покинувшие Россию творческие, интеллектуальные и бизнес-элиты оказались неспособны реализовать себя без поддержки государства.

По его словам, за четыре года за границей никто из этих людей не смог добиться заметных успехов, будь то создание популярной песни или развитие бизнеса.

«Это не лучшие люди страны. Человек талантливый будет творить в любых условиях. Оказалось, что их «чудеса» были завязаны на государство. А там они стали чужими, и их инструменты перестали работать. Все эти непризнанные гении за четыре года не сделали ничего», — пояснил Школьников в эфире радио Sputnik.

Геостратег подчеркнул, что отсутствие значимых достижений у представителей элиты за рубежом свидетельствует о зависимости их успеха от государственной поддержки в России.

