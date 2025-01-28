Генпрокуратура просит конфисковать у экс-менеджера «Газпрома» заводы в РФ

Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% акций или доли компаний, принадлежащих экс-менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации, сообщает « Коммерсант ».

В материале отмечается, что речь идет о таких компаниях, как «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», «Техцентр» и других предприятиях, которые ранее принадлежали Митюшову.

В обосновании требований отмечается, что бывший менеджер «Газпрома», являясь гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое для страны значение.

Митюшов уехал из России в феврале 2023 года и был объявлен в международный розыск.

За последние несколько лет Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин.

Ранее Генпрокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.