Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров «Газпрома» в выводе 150 млрд рублей

Гендиректор ООО «Русхимальянс» и экс-глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев, а также экс-гендиректор компании «Газпром энерго» Алексей Митюшов могли вывести из ООО «Газпром нефтехим Салават» 150 млрд рублей и направить их на свои счета, сообщает « Интерфакс ».

Генпрокуратура РФ ранее подала иск к бывшим топ-менеджерам «Газпрома», в том числе к Селезневу и Митюшову. Генпрокуратура потребовала национализировать компании, активами которых, по ее утверждению, ответчики завладели незаконно.

В иске также говорится о выведенных из «Газпром нефтехим Салавата» 150 млрд руб. Генпрокуратура считает, что Селезнев и Митюшов хотели обогатиться за счет имущества ПАО «Газпром», а потому вывели деньги, используя свое должностное положение и полномочия.

По утверждению ведомства, часть средств они направили на зарубежные счета, а другую использовали, чтобы приобрести бизнес в России.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 25 марта.