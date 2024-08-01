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Гарвардские ученые заявили, что жизнь на Земле возникла благодаря молнии

Ученые Гарвардского университета считают, что жизнь на Земле могла возникнуть в том числе благодаря молнии. Эта теория изложена в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Lenta.ru .

В ходе исследование выяснилось, что в результате природного явления появлялись важные для живых существ вещества.

Среди них — муравьиная кислота, нитрат, оксид углерода и аммоний. Они были одними из ключевых элементов для появления жизни на планете. Помимо этого, во время ударов молнии выделялся аммиак.

Таким образом природное явление сыграло большую роль в формировании жизни, чем объекты, попавшие на Землю благодаря кометам и астероидам.