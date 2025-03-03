Галкин* показал фото Аллы Пугачевой в прозрачной юбке

Фото - © Страница Максима Галкина* в Инстаграм* @maxgalkinru/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Юморист и телеведущий Максим Галкин* поделился с подписчиками в соцсетях фотографией 75-летней супруги и певицы Аллы Пугачевой в прозрачной юбке.

Соответствующий кадр Галкин* опубликовал в соцсети Instagram**. На снимке видно, как Примадонна расположилась на террасе, облаченная в наряд, который включает в себя топ с открытыми плечами и прозрачную юбку в горошек.

Обуться Пугачева предпочла в серебристые туфли на плоской подошве. Свой образ исполнительница дополнила аксессуарами в виде митенок и ожерелья.

Ранее пьющий в одиночестве Галкин* пожаловался поклонникам на плохое настроение, чем спровоцировал Аллу Пугачеву в очередной раз признаться ему в любви.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

**Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.