Галкин* показал фото Аллы Пугачевой в прозрачной юбке
Фото - © Страница Максима Галкина* в Инстаграм* @maxgalkinru/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Юморист и телеведущий Максим Галкин* поделился с подписчиками в соцсетях фотографией 75-летней супруги и певицы Аллы Пугачевой в прозрачной юбке.
Соответствующий кадр Галкин* опубликовал в соцсети Instagram**. На снимке видно, как Примадонна расположилась на террасе, облаченная в наряд, который включает в себя топ с открытыми плечами и прозрачную юбку в горошек.
Обуться Пугачева предпочла в серебристые туфли на плоской подошве. Свой образ исполнительница дополнила аксессуарами в виде митенок и ожерелья.
Ранее пьющий в одиночестве Галкин* пожаловался поклонникам на плохое настроение, чем спровоцировал Аллу Пугачеву в очередной раз признаться ему в любви.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.
**Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.