Пьющий в одиночестве Галкин* заставил Пугачеву признаться ему в любви

Шоумен Максим Галкин* пожаловался своим поклонникам на плохое настроение, чем спровоцировал свою 75-летнюю супругу Аллу Пугачеву в очередной раз признаться ему в любви, сообщает журнал «Страсти» .

«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал, то это комбо», — рассказывает 48-летний артист в видео, опубликованном в соцсетях.

Закончил видео копик отрывком композиции «Соловей» Отара Рамишвили, добавив, что «поет для появления радости на душе».

Примадонна, которая находится с Галкиным* в разлуке, поддержала супруга в комментариях, признавшись ему в любви.

Ранее стало известно, что у Галкина* и Пугачевой нет денег на содержание элитного подмосковного особняка. Замок в деревне Грязи обходится знаменитой парке в 1 млн рублей ежемесячно.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.