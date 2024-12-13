сегодня в 20:15

FSNN: несколько Ил-76 сели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Несколько тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, сообщает URA.RU .

«Несколько российских грузовых самолетов приземлились в аэропорту Хмеймим в сельской местности Латакии», — пишет издание Free Syria News Network (FSNN).

При этом других подробностей журналисты не приводят.

Ранее стало известно, что российские власти вступили в переговоры с вооруженной оппозицией, которая захватила власть в Сирии. Москва и Дамаск обсуждают сохранение российских военных баз в арабской республике.