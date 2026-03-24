ФСБ, МВД и Росгвардию перевели на усиленный режим работы в Москве и области

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии будут работать в усиленном режиме в Московском регионе в целях предотвращения планируемых Киевом диверсий и терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Ранее в ФСБ рассказали, что предотвратили серию терактов Киева против бойцов СВО и мирных граждан.

По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались купить на одном из столичных предприятий БПЛА на оптоволоконной связи. Они хотели начинить дроны взрывчаткой, чтобы потом совершать теракты в Москве.

Также ФСБ перехватила партию заминированных стелек с подогревом, которые были отправлены из Польши бойцам ВС РФ под видом гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.