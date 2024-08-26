«Free my nigga Pavel»: легенда soundcloud-рэпа Tekashi выступил в защиту Дурова

28-летний американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, выступил в защиту арестованного в Париже предпринимателя Павла Дурова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Free my nigga Pavel» — так Эрнандес высказался в защиту Дурова. Также легенда soundcloud-рэпа написал, что «только начал пользоваться его дерьмом».

Вероятно, эпатажный артист имел в виду не мессенджер, в котором он зарегистрирован с 2018 года. Судя по всему, речь шла о TON — валюте Telegram.

При этом Tekashi — один из немногих западных рэперов, который продолжает выступать в РФ. В 2022 году состоялся его большой концерт в Москве, после чего на исполнителя посыпалась критика американских слушателей. Артист признался, что любит Россию.

Ранее газета Le Parisien рассказала о хакерской атаке, которая охватила несколько государственных онлайн-ресурсов. В их числе оказался сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также портал, публикующий законы и правила. Атаку связали с задержанием Дурова.