Французские госсайты подверглись атаке хакеров после задержания Дурова

Газета Le Parisien рассказала, что атака состоялась 25 августа и охватила несколько государственных онлайн-ресурсов. В их числе оказался сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также портал, публикующий законы и правила.

Некоторое время они оставались недоступными в результате значительной DDoS-атаки. В настоящее время доступ к некоторым сайтам все еще не восстановлен.

Французские эксперты заявили, что в ближайшее время атаки могут усилиться.

Дуров был арестован в Париже вечером 24 августа. Ему могут быть предъявлены обвинения в соучастии в нескольких серьезных преступлениях. Это связано с его нежеланием в качестве владельца Telegram модерировать контент, размещаемый в его мессенджере. Миллиардеру может грозить до 20 лет лишения свободы.