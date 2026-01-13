Французский судья Юржен переехал в Россию после угроз из-за борьбы с педофилией

Бывший французский судья Жан-Пьер Юржен, посвятивший почти 30 лет борьбе с педофилией и секс-торговлей среди представителей элит, был вынужден покинуть Францию из-за угроз и покушений на свою жизнь, сообщает RT .

В новой серии проекта «Семья — Россия» на RT героем стал бывший судья из Франции Жан-Пьер Юржен. Почти три десятилетия он занимался расследованием дел о педофилии и секс-торговле, в которых были замешаны представители власти и элиты.

Юржен отметил, что судебная система Франции часто использовалась для изъятия детей из неблагополучных семей. По его словам, этих детей помещали в социальные учреждения, где они подвергались сексуальной эксплуатации.

За годы службы Жан-Пьер Юржен помог спасти многих несовершеннолетних. Однако его деятельность привела к угрозам и нескольким покушениям на его жизнь. В результате вместе с женой Ириной он переехал в Россию. Сейчас Юржен занимается живописью и пишет книгу о проблеме педофилии во Франции и Западной Европе.

