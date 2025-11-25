Французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

сегодня в 22:42

Правоохранительные органы Франции заявили о задержании четвертого фигуранта по делу об ограблении знаменитого музея Лувр, сообщает «Лента.ру».

По данным Le Parisien со ссылкой на осведомленный источник, мужчина был арестован утром 25 ноября в парижском регионе Иль-де-Франс. Задержанный, проживающий в пригороде Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), уже ранее находился в поле зрения полиции.

По данным издания, перед задержанием сотрудники правопорядка более месяца вели скрытное наблюдение за подозреваемым.

Власти не раскрывают личность фигуранта, но подтверждают, что теперь все предполагаемые участники ограбления Лувра задержаны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.