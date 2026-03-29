Филипп Киркоров закурил в аэропорту Барнаула и разгневал россиян
Фото - © РИА Новости
Певца Филиппа Киркорова застали за курением в барнаульском аэропорту — такое поведение артиста разгневало россиян. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.
В кадре похожий на Киркорова артист идет к выходу из авиагавани. В руках у него зажженная сигарета, которой он затягивается. Рядом в этот момент находятся другие люди.
Курение в неположенном месте вызвало критику со стороны граждан. В комментариях люди назвали произошедшее «демонстрацией полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения».
«Это его уважение к людям той страны, где он находится!» — написал один из пользователей.
Певец дал концерт в барнаульской «Титов Арене» 21 марта.
Ранее в Сети обсуждали кадры, на которых Киркоров исполняет песню «Цвет настроения синий» в Барнауле. Выглядит при этом исполнитель крайне уставшим.
