Филипп Киркоров закурил в аэропорту Барнаула и разгневал россиян

Певца Филиппа Киркорова застали за курением в барнаульском аэропорту — такое поведение артиста разгневало россиян. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia .

В кадре похожий на Киркорова артист идет к выходу из авиагавани. В руках у него зажженная сигарета, которой он затягивается. Рядом в этот момент находятся другие люди.

Курение в неположенном месте вызвало критику со стороны граждан. В комментариях люди назвали произошедшее «демонстрацией полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения».

«Это его уважение к людям той страны, где он находится!» — написал один из пользователей.

Певец дал концерт в барнаульской «Титов Арене» 21 марта.

Ранее в Сети обсуждали кадры, на которых Киркоров исполняет песню «Цвет настроения синий» в Барнауле. Выглядит при этом исполнитель крайне уставшим.

