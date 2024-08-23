Филипп Ефанов вручил подарочный набор: рюкзак и школьные принадлежности будущему первокласснику

Первый заместитель главы городского округа Павловский Посад Филипп Ефанов вручил будущему первокласснику Александру рюкзак со школьными принадлежностями и сладкий подарок. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В этом году он станет учеником лицея № 2 им В. В. Тихонова. Саша мечтает в будущем получить профессию врача и помогать людям. Уверен, что у него все получится! Главное прилежно учиться, быть любознательным и слушаться своих родителей», — отметил Ефанов.

По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, подарочные наборы (рюкзаки и школьные принадлежности) получат первоклассники из семей, чей доход ниже прожиточного минимума. В Павлово-Посадском городском округе такие подарки уже получили 27 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.