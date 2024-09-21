Figaro: сотрудничество Telegram с властями Франции продвинет расследования
Telegram после задержания Дурова начал помогать следствию ряда стран
Сотрудничество Telegram с властями Франции после задержания Дурова уже помогло ряду национальных и международных расследований, пишет РИА Новости со ссылкой на Figaro.
По данным издания, одна из стран ЕС получила информацию о группе в Telegram, которая якобы заказала около сотни убийств.
Речь также идет и о продвижении расследования дел из других стран, в том числе из Южной Кореи, указано в публикации.
Ранее издание Liberation указало, что Telegram после задержания Павла Дурова стал взаимодействовать с силовыми структурами, чтобы «идентифицировать преступников».
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа, бизнесмену запрещено покидать территорию Франции.