Figaro: сотрудничество Telegram с властями Франции продвинет расследования

Сотрудничество Telegram с властями Франции после задержания Дурова уже помогло ряду национальных и международных расследований, пишет РИА Новости со ссылкой на Figaro.

По данным издания, одна из стран ЕС получила информацию о группе в Telegram, которая якобы заказала около сотни убийств.

Речь также идет и о продвижении расследования дел из других стран, в том числе из Южной Кореи, указано в публикации.

Ранее издание Liberation указало, что Telegram после задержания Павла Дурова стал взаимодействовать с силовыми структурами, чтобы «идентифицировать преступников».

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа, бизнесмену запрещено покидать территорию Франции.