Фестиваль «Зоофест» в Подмосковье соберет любителей животных 1 и 2 марта

Фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест» пройдет 1 и 2 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Ожидается, что на мероприятии будет представлено около 2 тысяч питомцев, среди которых будут как привычные собаки и кошки, так и редкие экзотические животные, рептилии и даже хищные растения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Фестиваль предложит посетителям разнообразную программу, в которой будут представлены выступления животных, познавательные лекции от экспертов, включая ветеринаров, кинологов и зоопсихологов, а также увлекательные квесты с возможностью выиграть сувениры. Для более юных гостей будет организована детская зона с мастер-классами, что сделает этот фестиваль интересным для всей семьи.

Особое внимание уделят благотворительной выставке-пристройству, где желающие смогут познакомиться с животными из приютов и, возможно, взять на себя заботу о новом четвероногом друге. Параллельно с этим будет работать бесплатный ветеринарный кабинет, где владельцы кошек и собак смогут получить квалифицированную помощь. Посетители смогут поддержать приюты, передав корм, пеленки или лежанки для брошенных животных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что получить дополнительную информацию о выставке можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.