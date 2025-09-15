Фестиваль тыкв в Кузбассе собрал рекордное число гостей и гигантские овощи

Село Пача в Яшкинском районе Кузбасса в третий раз приняло фестиваль тыкв, который собрал сотни гостей и фермеров со всего региона. Главной звездой праздника стала тыква весом почти полтонны, сообщает Сiбдепо .

В небольшом селе прошел третий ежегодный фестиваль тыкв. Мероприятие привлекло сотни жителей Кузбасса, а также фермеров, которые представили свои лучшие урожаи. Улицы села на один день наполнились яркими красками осени: повсюду были разложены тыквы разных размеров и форм, а также тематические поделки и украшения.

Гости фестиваля могли попробовать блюда из тыквы, приготовленные местными поварами. На улицах угощали горячими блюдами прямо из огромных кастрюль. Особое внимание привлек конкурс на самую большую тыкву. В этом году победителем стал фермер Алексей Заболотник из села под Новокузнецком. Его тыква весила почти 500 кг и была размером со стол. В прошлом году этот же фермер уже побеждал с тыквой весом 384 кг.

Для детей на фестивале были организованы различные развлечения: они рисовали на тыквах, играли, кормили коз и участвовали в конкурсах. Несмотря на запрет устраивать традиционный хэллоуинский trick-or-treat, ребята нашли множество способов весело провести время на свежем воздухе.

Фестиваль в Паче продолжает набирать популярность и становится заметным событием для жителей Кузбасса, объединяя любителей сельского отдыха и фермеров со всего региона.