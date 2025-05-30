Фестиваль автопутешествий «Караванекс» в Коломне стал крупнейшим за всю историю

Коломенский фестиваль путешествий на колесах «Караванекс 2025» стал рекордсменом по числу участников и представленной техники. За 4 дня на нем побывало более 20 тыс. человек, здесь было продемонстрировано более 110 уникальных автомобилей и жилых модулей: жилые трейлеры, автодома разных форматов и модификации пикапов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно на «Караванексе» фермеры и ремесленники представили свою продукцию на большой арт-ярмарке. Дети получили возможность посетить специальные площадки с мастер-классами.

Здесь впервые работал огромный парк фудтраков, предлагающий разнообразные блюда для гостей фестиваля.

«Мы уже начинаем подготовку к следующему юбилейному 15 фестивалю „Караванекс“, который будет проходить на двух площадках: на территории Арт-квартала и прилегающих к ней стоянках», — рассказали организаторы мероприятия.

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