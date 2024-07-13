Федерация конного спорта: раздувшей ситуацию с конем активистке надо извиниться

В Федерации конного спорта РФ заявили, что ждут публичных извинений от зоозащитницы Эвелины Василюк, поднявшей шумиху вокруг съемок фильма «Мой любимый чемпион», сообщает SHOT .

Активистка рассказала о съемках фильма, где коню связали ноги ради эффектного трюка, и запустила петицию, чтобы запретить выход картины.

Советник президента федерации Максим Кретов отметил, что зоозащитница занимается критикой действий организации на регулярной основе. Общественное возмущение в адрес фильма он считает необоснованным, так как все условия были соблюдены, а сам конь Блеск — каскадерский.

Кретов выразил мнение, что Василюк стоит публично извиниться. Ведь дело дошло до того, что появились люди, предложившие федерации за деньги замять скандал.