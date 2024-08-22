Федеральный форум «Производительность 360» пройдет в Москве с 17 по 18 октября

В Москве в технопарке «Сколково» с 17 по 18 октября пройдет VI федеральный форум «Производительность 360». В текущем году это главное событие по обмену опытом повышения эффективности бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Более 70 экспертов по созданию и развитию производственных систем выступят перед участниками мероприятия. Итогом станут готовые решения для вовлечения сотрудников компаний в культуру непрерывных улучшений и развития бизнеса. Организаторы форума — Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке правительства города Москвы.

Главные темы VI федерального форума — преодоление кадрового дефицита и развитие федерального проекта «Производительность труда» до 2030 года в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие посетят около 1 тыс. человек, в том числе собственники и руководители крупных российских компаний.

«Форум — это возможность обсудить совместно с бизнесом и экспертным сообществом обновленный федеральный проект «Производительность труда». Перед ним стоят амбициозные задачи не только по совершенствованию производственной культуры на заводском уровне, но и по выработке решений для повышения эффективности экономики в целом. С учетом текущей ситуации на рынке труда и санкционного давления нам необходимо активизировать внутренние ресурсы через улучшение условий труда, применение современных решений, устранение барьеров», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

«Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке — внедрении наиболее действенных инструментов для роста бизнеса, наращивания объемов производства и преодоления дефицита кадров — ключевой проблемы, с которой сегодня сталкивается почти каждое предприятие. На площадке форума соберутся компании-лидеры, доказавшие свою эффективность. Их опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать», — отмечает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Деловая программа мероприятия включает три трека: «Государство для бизнеса», «Инвестиции в человеческий капитал» и «Лучшие отраслевые практики».

В первый день запланированы 12 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта. Среди них — перспективы развития российского машиностроения, строительства, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы. Во второй день пройдут мастер-классы от ведущих тренеров нацпроекта.

На мероприятии будет работать зона «Экспо» с демонстрацией услуг ФЦК по производственному, управленческому и ИТ-консалтингу, а также Академии производительности ФЦК.

Для участия в форуме необходимо подать заявку на официальном сайте. Для представителей компаний и организаций, имеющих учетную запись на портале «Производительность.рф», доступна упрощенная регистрация.

Для аккредитованных участников мероприятие бесплатное, затраты касаются только стоимости проезда до места проведения форума и проживания. Предварительная аккредитация обязательна, поскольку количество мест ограниченно. Также для аккредитованных участников будет открыт доступ к специальным условиям на размещение в партнерских гостиницах форума, услугам трансфера, культурной программе и другим опциям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.