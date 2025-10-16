ФАС требует от Apple разрешить предустановку российского поисковика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от американской корпорации Apple интегрировать в устройства компании отечественную поисковую систему в качестве предустановленной на территории РФ, сообщает ТАСС .

Соответствующее письмо в американскую компанию направил глава ФАС РФ Максим Шаскольский.

В письме указано, что Apple нарушает правила защиты прав потребителей. Согласно правилам, на сложных электронных устройствах, включая смартфоны, должна быть предустановлена поисковая система из РФ или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она должна функционировать по умолчанию и не требовать дополнительных настроек.

В данных условиях действия Apple Inc. могут привести к тому, что поисковые системы, созданные в России или странах — членах ЕАЭС, окажутся в неравных условиях по сравнению с другими. Это может быть связано с тем, что использование альтернативных систем на устройствах Apple не требует дополнительных настроек. В результате потребители, которые используют такие системы, могут столкнуться с ограничением своих прав.

В связи с этим ФАС направила Apple требование включить по умолчанию российскую поисковую систему или поисковик из стран ЕАЭС. Ответ на письмо Шаскольского должен быть предоставлен до 31 октября текущего года.

Ранее российские пользователи айфонов массово пожаловались на последнее обновление iOS 26.0.1, которое лишило их возможности оплачивать подписки App Store и iCloud. Некоторые полагают, что это новый этап антироссийских санкций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.