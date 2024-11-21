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ФАС РФ принимает заявки на конкурс журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию»

ФАС России продолжает прием заявок на участие в X всероссийском конкурсе журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Отправить заявку ( https://konkurs.fas.gov.ru/presscompetition/zayavka.php ) можно до 31 декабря 2024 года.

ФАС России приглашает для участия в конкурсе журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний.

Участники могут отправить материалы, опубликованные в СМИ с 1 января до 31 декабря 2024 года.

В конкурсе представлены следующие номинации:

«ФАС на телевидении» — материал о деятельности антимонопольных органов Российской Федерации в телевизионном эфире.

«ФАС на радио» — материал о деятельности антимонопольных органов Российской Федерации в радиоэфире.

«ФАС в печати» — материал о деятельности антимонопольных органов Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

«ФАС в интервью» — интервью с представителем антимонопольных органов Российской Федерации в печатном издании, в интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

«Биржевой — значит конкурентный» — материал о биржевом товарном рынке и его антимонопольном регулировании.

«Открытый взгляд на конкуренцию» ежегодно проводится в целях адвокатирования конкуренции, а также повышения информационной открытости Федеральной антимонопольной службы.

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