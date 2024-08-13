ФАС не стала возбуждать дело на открытый Ивлеевой бар за слоган Suck it

сегодня в 10:29

УФАС Москвы: бар блогера Ивлеевой не нарушил закон о рекламе слоганом Suck it

Столичное УФАС не считает, что открытый скандальной блогершей Анастасией Ивлеевой бар Nudles нарушил закон о рекламе, выпустив листовки со слоганом Suck it, сообщает SHOT .

До этого на заведение пожаловались общественники из движения «Сорок Сороков». Они требовали проверить листовки.

На провокационном рекламном материале была изображена девушка, похожая на Ивлееву, которая ела лапшу. На глаза ей нанесли маленький красный баннер с белой надписью Suck it, что переводится, как «соси это».

Ранее сообщалось, что Ивлеева вновь задолжала ФНС. Она должна оплатить налоги на сумму 3,7 млн рублей.