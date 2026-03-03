Fars назвал место похорон убитого Али Хаменеи
Fars: Али Хаменеи похоронят в родном городе Мешхед
Агентство Fars распространило информацию о том, что после гибели духовного лидера Али Хаменеи его похоронят в Мешхеде — городе на северо-востоке Ирана, сообщает ТАСС.
Мешхед — второй по величине город страны и один из главных центров шиитского паломничества.
Выбор родного города для погребения верховного лидера подчеркивает глубокую связь религиозных деятелей с местами их происхождения.
Ранее США и Израиль начали операцию против Ирана, в ходе которой погибло высшее руководство страны. По мнению американского лидера Дональда Трампа, время для мирных переговоров уже упущено.
