Европа изнывает от аномальной жары в 2025 году из-за изменений климата Земли

Пока в России идут дожди и держится прохладная погода, Южная Европа переживает невыносимую жару. Лето 2025 года бьет все температурные рекорды в европейских странах, а связано это с изменением климата на Земле, сообщает «Царьград» .

Во многих западных странах столбик термометра поднялся выше плюс 40 градусов по Цельсию. Такая экстремальная погода создает серьезные проблемы как для людей, так и для городской инфраструктуры. По всей Европе объявлен красный уровень опасности из-за аномальных климатических условий.

В Лиссабоне и Севилье жара достигла невероятных 42 градусов, что сильно ударило по Португалии и Испании. Чтобы уберечь людей от пожаров и проблем со здоровьем, власти Португалии запретили работать на улице в самое жаркое время. То же самое сделали в Италии — там в больших городах температура воздуха поднимается выше 40 градусов, поэтому власти тоже запретили уличные работы в некоторых областях.

Из-за сильной жары в Греции начались большие лесные пожары. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса и пастбищ. Людей пришлось срочно вывозить из опасных мест. Полиция уже нашла и арестовала женщину, которая случайно устроила один из пожаров. Спасатели бросили много сил на борьбу с огнем.

Ученые говорят, что аномальная жара случается все чаще из-за изменения климата на планете. Жара становится сильнее и длится дольше. Кроме того, климатические изменения вызывают наводнения и ураганы.

Ранее сообщалось, что от аномальной жары страдают жители Франции, Германии и Италии. Власти приняли решение закрыть школы и ввели режим повышенной опасности из-за возможных пожаров.