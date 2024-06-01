Эвелина Бледанс: каждый человек в нашей стране знает Настю Заворотнюк

Актриса Эвелина Бледанс на прощании с коллегой Анастасией Заворотнюк отметила, что в нашей стране ее знает каждый, сообщает корреспондент РИАМО.

«Настя была всегда для меня стимулом, что девушка долго ждет и потом становится такой звездой, которую знает каждый. Каждый человек в нашей стране знает Настю Заворотнюк», — отметила она.

По словам Бледанс, почти все знают сериал «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла главную роль.

«Я думаю сейчас, когда по телевизору снова покажут этот сериал, мы немного все поплачем, а потом поймем, что человек ушел и оставил после себя такой замечательный след, такой красивый, такой яркий», — не сдержала слез Эвелина Бледанс.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Ранее о начале карьеры Анастасии Заворотнюк рассказал креативный продюсер комедийного сериала, где она сыграла роль няни Вики. По мнению Константина Наумочкина, актриса совсем не изменилась, когда стала настоящей звездой. Она осталась все такой же открытой и понимающей.