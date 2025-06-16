Эвакуация российских граждан из Ирана проходила более полутора суток

Член СПЧ, гендиректор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко, прилетевшая из Ирана, рассказала, что эвакуация россиян из Ирана проходила более полутора суток, сообщает РИА Новости .

«Долгим был проезд, совокупно больше суток мы добирались до Баку и больше, получается, полутора суток мы ехали в Россию», — отметила она.

Ранее МИД РФ опубликовал рекомендации российским гражданам, находящимся в Израиле и Иране.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.