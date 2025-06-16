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МИД РФ опубликовал рекомендации российским гражданам, находящимся в Израиле и Иране

Россияне в связи с закрытием воздушного пространства Ирана могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в Египет или Иорданию, сообщили в пресс-службе российского МИД.

Для согласования разовых разрешений азербайджанских властей (минимум 1-2 рабочих дней) на проход через КПП «Астара» необходимо заблаговременно направлять в посольство РФ в Тегеране обращение на эл.почту rusembiran@mid.ru.

«Из Баку в Россию осуществляется до 20 прямых авиарейсов в день („Аэрофлот“, „Россия“, „Red Wings“, „S7“, „Utair“, „ИрАэро“, „Azerbaijan Airlines“)», — напомнили в пресс-службе МИД.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.