«Это же не крольчатина?»: Сеть взорвал рецепт лягушек в аэрогриле

В Сети завирусился рецепт блюда, приготовить которое согласится не каждый. Речь идет о лягушках, запеченных в аэрогриле.

Чтобы повторить рецепт, нужно взять двух лягушек, 2 зубчика чеснока, оливковое масло, соевый соус и черный перец. Щедро натертую специями лягушатину надо поместить в аэрогриль на 180 градусов.

«Когда в гости едет свекровь, которая говорит, что ты не умеешь готовить», — иронично подписала видео автор.

Она отметила, что мясо лягушек очень нежное и по вкусу напоминает курицу. Его приготовление занимает всего 8 минут.

Блогерша пояснила, что не охотится на лягушек на болотах, а покупает специальный продукт в Китае.

Мнения о блюде в комментариях разделились. Одни заявили, что сначала приняли лягушачье мясо за тушки кроликов, а когда узнали, что на самом деле перед ними, оказались в сильном шоке. Другие же поделились, что пробовали лягушатину и даже готовили ее для застолья. Они не видят в этом продукте ничего особенного.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.