«Это парадоксально»: биолог ответил, работает ли лунный календарь

Биолог Илья Рыбальченко заявил, что посадка растений с учетом лунных фаз может способствовать увеличению урожайности. Он подчеркнул, что эта «лунная» практика основана на многолетнем опыте российских садоводов, сообщает NEWS.ru .

«Это парадоксально, поскольку никакого научного обоснования он не имеет, но при этом работает. Это совершенно необъяснимо и полная бессмыслица. Все предсказания из разряда: „Сажай картошку на одной фазе Луны!“ или: „Высаживай рассаду по другой!“ являются всего лишь народными наблюдениями. Но как-то два моих знакомых соревновались. Один высаживал по лунному календарю, а второй по науке. И у первого все лучше всходило и росло», — поделился эксперт.

Календарь огородника на 2025 год советует сажать томаты и огурцы в период с 25 по 27 июня. Рыбальченко отметил, что эта рекомендация совпадает с советами профессиональных агрономов.

Он также добавил, что в текущем году оптимальное время для посадки томатов приходилось на начало июня. Однако, как ни странно, 20 мая наблюдались сильные заморозки, температура 8–10 градусов, что крайне неблагоприятно для теплолюбивых томатов. При таких низких температурах они бы просто не выжили, заключил Рыбальченко.