«Это не я, а мой брат»: сын Никаса Сафронова пошутил о своем похудении

Сын известного российского художника Никаса Сафронова, 34-летний Лука Затравкин, в выходные открыл в атриуме Петроповлавской крепости в Санкт-Петербурге выставку картин и отца и шутливо прокомментировал собственное похудение. Об этом пишет kp.ru .

«Это не я, а мой брат. У меня 10 братьев. <…> А я не худел пока», — заявил Затравкин.

То, сколько он сейчас весит, Лука назвал «интимным вопросом».

Еще несколько месяцев назад вес мужчины превышал 200 кг, сейчас он выглядит значительно стройнее. Сам Никас Сафронов рассказал, что они молятся, чтобы у сына получилось похудеть.

Еще один момент, привлекший внимание журналистов к выставке, — это визит итальянской киноактрисы Орнеллы Мути. В аэропорту ее встречал именно Лука.

Ранее сообщалось, что актриса летела через Стамбул, и ее багаж задержали в аэропорту столицы Турции. Вернуться в Италию звезда планировала уже 2 сентября, до Петербурга она летела авиакомпанией Turkish Airlines.