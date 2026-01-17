«Это из-за небольшой проблемы»: Макрон провел встречу в солнечных очках
Макрон провел встречу в Елисейском дворце в солнечных очках
Французский лидер Эммануэль Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после того, как появился на публике с покрасневшим глазом, сообщает Газета.ru.
По информации газеты Le Parisien, на мероприятии обсуждали институциональное будущее Новой Каледонии.
«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. <…> Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться», — пояснил президент.
Ранее Макрон появился на публике с явно покрасневшим глазом, что сразу же спровоцировало бурное обсуждение в Сети. Пользователи стали шутить, что французский лидер стал жертвой домашнего насилия.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.