«Если соскучусь, то могу прилететь»: Нюша оставила детей с экс-супругом в Дубае

Певица Нюша оставила детей у бывшего мужа в Дубае и вернулась к работе в России

Певица Нюша оставила своих двух детей с экс-супругом Игорем Сивовым в Дубае, а сама вернулась в Россию, где сейчас работает над возобновлением гастрольной деятельности, сообщает Starhit .

Звезда пояснила, что оставить детей у бывшего мужа в ОАЭ было обоюдным решением. Но в любой момент все может измениться, бывшие супруги находятся в открытом диалоге по данному вопросу.

«На сегодняшний день решили так, что большую часть времени детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится. Если я очень соскучусь, то могу прилететь, забрать ее или малыша», — заявила певица.

Она также уточнила, что наследники еще ничего не знают про развод родителей. Нюша только планирует рассказать им об этом.

О том, что певица разошлась с бизнесменом, стало известно совсем недавно. При этом Нюша и Сивов не вместе уже продолжительное время. Однако звезда долго не могла сообщить об этом решении публике.