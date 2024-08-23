Еще один западный журналист незаконно проник в Курскую область. Речь идет о репортере немецкого издания-иноагента Deutsche Welle* Нике Коннолли, сообщает РИА Новости.

Корреспондент не только побывал на территории Российской Федерации, но и опубликовал материал о своей командировке.

Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони 16 августа в МИД РФ получила решительный протест из-за того, что съемочная группа итальянской гостелерадиокомпании «РАИ» незаконно проникла в Россию для съемок сюжета в Курской области.

Также в МИД РФ заявили о непосредственной вовлеченности США во вторжение на территорию страны. Об этом свидетельствует присутствие на территории Курской области ЧВК и незаконный визит американских журналистов из CNN.

*СМИ внесено в реестр иноагентов на территории РФ.