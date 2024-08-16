МИД РФ выразил итальянскому послу Пиччони решительный протест из-за журналистов

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони 16 августа в Министерстве иностранных дел России получила решительный протест из-за того, что съемочная группа итальянской гостелерадиокомпании «РАИ» незаконно проникла в Россию для съемок сюжета в Курской области, сообщает МИД РФ в официальном Telegram-канале .

По данным МИД РФ, итальянские журналисты проникли на территорию страны для съемок сюжета про преступное террористическое нападение украинских боевиков на Курскую область.

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что действия итальянских журналистов попадают под действие УК РФ. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего действиям итальянских журналистов «РАИ» дадут правовую оценку и примут соответствующие меры в рамках действующего в России закона.