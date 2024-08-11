Еще более 300 эвакуированных жителей Курской области едут в Подмосковье

Еще свыше 300 эвакуированных жителей приграничных районов Курской области едут в Подмосковье. Среди них сироты и паллиативные юные пациенты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Эвакуированных граждан сопровождают фельдшеры, а также сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Подмосковья.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Курск были направлены автобусы, доставившие в регион 424 человека. Детей и сопровождающих их взрослых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в подмосковных детских лагерях «Звонкие голоса», «Горизонт», «Родник». Еще 48 инвалидов принял «Добрый дом» в Егорьевске.

В настоящее время из Дома ребенка Курской области в Подмосковье везут 63 малышей, которых разместят в егорьевском семейном центре «Преображение». Еще 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.

Помимо этого, 196 мам с детьми везут в подольский лагерь «Мечта» и ступинский пансионат «Сосновый бор». Они будут размещены в комфортабельных комнатах и обеспечены горячим питанием. При необходимости гости смогут обратиться к врачам, педиатрам, а также за психологической помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей. Их разместили в детских лагерях и интернате.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал глава региона.