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ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова

ЕС ввел санкции против советского и российского кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщает RT .

Помимо народного артиста России под санкции попали еще девять российских граждан.

Вступил в силу новый, 18-й, пакет санкций ЕС против России.

Кроме того, в санкционный список попали 22 банка.

Ранее Европейский союз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлен против ключевых элементов российской военной инфраструктуры.