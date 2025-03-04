«Эпидемии нет»: юрист объяснил, почему в России не нужно запрещать «травматы»

Резонансный случай в ТЦ Мытищ, где мужчина с травматическим пистолетом ранил нескольких человек, заставил заговорить о запрете такого оружия. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, почему травматическое оружие в России запрещать не нужно, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, инцидент в мытищинском ТЦ — это частный случай, а не тенденция, поэтому ограничивать права граждан на самооборону из-за этого не стоит. Подобное использование «травмата» в противозаконных целях, а именно ради мести, не должно стать поводом для полного запрета гражданского оружия, считает юрист.

Чтобы запретить гражданское оружие, нужно иметь данные о том, что, например, его массово переделывают в боевое, однако это единичные случаи, отметил он.

«Эпидемии незаконного применения гражданского оружия у нас нет. Поэтому на сегодняшний день мне кажется, наше законодательство об оружии вполне сбалансировано», — сказал Соловьев.

По его словам, в законодательстве РФ отрегулированы все вопросы, касающиеся гражданского оружия, включая правила по его получению, применению, хранению и ответственность за их нарушения. По мнению юриста, они вполне рабочие. В частности, по закону запрещено ношение «травмата» на спортивных и массовых мероприятиях, в учебных заведениях, заведениях, где продается алкоголь.