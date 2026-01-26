Энергетики Подмосковья проведут в 2026 году более 200 учений по безопасности

Специалисты «Мособлэнерго» в 2026 году организуют свыше 200 тренировок по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности для повышения готовности персонала, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2026 году специалисты «Мособлэнерго» проведут более ста тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также около ста учений по пожарной безопасности. Основная цель мероприятий — отработка действий сотрудников компании и взаимодействия со смежными службами для повышения готовности к реагированию при возникновении нештатных ситуаций.

Тренировки по гражданской обороне и ЧС будут организованы до конца года и охватят различные сценарии, включая природные катаклизмы и техногенные аварии. Программа включает теоретические занятия и практические отработки действий в условиях, приближенных к реальным. Участники ознакомятся с современными методами реагирования и освоят необходимые навыки для эффективной работы в критических ситуациях.

Для отработки ликвидации возгораний на социально значимых и электросетевых объектах в каждом производственном отделении компании весной и осенью проведут более 100 локальных противопожарных тренировок. Кроме того, «Мособлэнерго» примет участие во Всероссийской штабной тренировке МЧС России по подготовке к паводку и пожароопасному периоду.

Проведение подобных учений является обязательной частью работы электросетевого предприятия и направлено на проверку готовности персонала, а также повышение надежности электроснабжения потребителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.