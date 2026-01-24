Энергетическую ситуацию на Украине назвали катастрофической
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетическая ситуация на Украине значительно ухудшилась после серии массированных ударов по энергообъектам, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
По его словам, сложившаяся ситуация «близка к гуманитарной катастрофе».
Он отметил, что любое будущее мирное соглашение между РФ и Украиной должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что в Киеве наступил почти полный блэкаут после ударов по энергетическим объектам.
Также издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.
Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.
