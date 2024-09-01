Все образовательные учреждения России начали вывешивать флаг страны с 1 сентября

С 1 сентября вступил в силу закон, который обязывает все образовательные учреждения России вывешивать флаг страны на своих территориях или устанавливать государственный символ на зданиях.

Этот закон касается образовательных учреждений любой формы собственности. Речь идет не только о школах, но и об институтах, детских садах, техникумах и колледжах. Флаг должен находиться на территории образовательного заведения постоянно.

До этого такое правило применялось только по отношению к школам. Для институтов, детских садов, техникумов и колледжей устанавливать флаг было правом, но теперь стало обязанностью.

Депутат Госдумы Сергей Колунов является соавтором этой инициативы. Он отмечал, что таким образом человек 20 лет жизни и обучения проводит под флагом родной страны.