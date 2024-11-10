Елена Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила про свое высказывание о бомбе и Лондоне. Она призналась, что не стоило вслух произносить такие заявления из-за невозможности выполнить обещание, сообщает «Москва 24» .

В конце сентября Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Вяльбе своеобразно отреагировала на ситуацию. Она заявила, что, если бы Россия сбросила бомбу на центр Лондона, то все бы закончилось, и спортсменов пустили бы на все соревнования.

«Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу — ред.), то не надо было и говорить», — заявила Вяльбе.

Ранее она высказала мнение, что FIS не будет пускать отечественных лыжников на мировые турниры в течение еще 3–4 лет. По словам Вяльбе, возвращение российских спортсменов будет очень сложным.