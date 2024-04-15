Вяльбе: российских лыжников не вернут в международный спорт в течение 3-4 лет

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не будет пускать отечественных лыжников на мировые турниры в течение еще 3-4 лет. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы всегда готовы вернуться, но вы знаете условия», — отметила Вяльбе.

По ее словам, возвращение российских спортсменов будет очень сложным.

Лыжников из РФ отстранили от международных состязаний с 2022 года. Это произошло из-за начала спецоперации Украине.

Осенью прошлого года член правления FIS Эрик Ресте рассказал, что санкции в отношении российских атлетов остаются в силе на спортивный сезон-2023/24.