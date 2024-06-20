Экстремальная непогода продлится в Москве до конца суток

Экстремальная погода со шквалистым ветром и ливнями сохранится в столице до конца суток. Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице зафиксировали порывы ветра до 22 м/с. Упали деревья, повреждено множество конструкций.

Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции.

Из-за урагана в Москве 16 человек пострадали и еще двое погибли. В числе пострадавших есть дети. В одном районе столицы дерево упало на коляску с малышом, а в другом — на беременную женщину.