Эксперты Войтенко и Амелькин заявили, что в России уже блокируют Telegram

15 марта на некорректную работу мессенджера Telegram, согласно сервису «Сбой.рф», пожаловались 12 тысяч раз. Популярное приложение с трудом работало даже с домашних провайдеров. Техно-эксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко и президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин заявили, что, возможно, в России уже начали блокировать мессенджер, сообщает «Коммерсант FM» .

По словам Войтенко, за последние сутки Telegram с трудом работал, если пользователи использовали домашних провайдеров и подключались с российских IP-адресов. Они не могли отправить собеседникам сообщения, а статус обновления менялся на статус соединения.

«При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram», — сказал Войтенко.

По словам Амелькина, эксперты также фиксируют возникающие у людей проблемы. 16 марта стали появляться сообщения о том, что перестала работать Desktop-версия Telegram, однако на данный момент сложно сказать, работает ли мессенджер или нет, так как большое количество пользователей включают VPN и достоверной статистики нет.

«Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи — сотовой, стационарной, а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия», — пояснил Амелькин.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что скоро Telegram перестанет работать даже при использовании VPN. По его словам, специалисты Роскомнадзора смогут отслеживать VPN-трафик и «поджимать» его.

16 марта пользователи Сети снова массово жалуются на сбой в работе Telegram. У многих не открываются и не отправляются сообщения и не работают другие опции в приложении.

