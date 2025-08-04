Эксперты рассказали, как выспаться в отпуске, если привык к своей кровати

Отпуск — это не только перемена обстановки и возможность отдохнуть, но и стресс для организма. Один из самых частых и раздражающих побочных эффектов — бессонница или неглубокий сон. Казалось бы, все располагает к отдыху: шум прибоя, мягкая постель, полное отсутствие рабочих задач. Но сон не идет. Почему это происходит и как с этим справиться, сообщили РИАМО специалисты компании ORMATEK.

Почему мозг не дает заснуть в отпуске

Организм — существо привычек. Новая обстановка воспринимается как потенциальная угроза. Мозг, даже в состоянии сна, продолжает анализировать окружающую среду, пытаясь обнаружить опасность. Это называется эффектом первой ночи.

«В незнакомой обстановке одно из полушарий мозга продолжает „дежурить“, поэтому сон становится поверхностным», — объяснила руководитель направления спецпроектов компании Мария Киселева.

Сон в таком режиме неполноценен: меньше фаз глубокого сна, больше пробуждений. И это может длиться несколько дней, особенно если каждый день сопровождается переездами или сменой условий проживания.

Как создать ощущение привычного сна на новом месте

Привычные сенсорные якоря

Зрение, слух, запахи, тактильные ощущения — все это влияет на то, насколько комфортно мозг чувствует себя перед сном. Помогает любое воссоздание домашней среды.

Небольшое аромасаше с привычным запахом (например, лаванды или мелиссы);

Маска для сна, если в номере много постороннего света;

Беруши, особенно в отелях с тонкими стенами или в номерах с окнами на оживленную улицу.

Личная подушка или дорожная альтернатива

Подушка — важнейший элемент сна. В поездку можно взять либо свою небольшую подушку, либо выбрать анатомическую дорожную модель.

«Хорошая подушка поддерживает шейный отдел позвоночника и снижает напряжение мышц. Особенно это важно при длительных перелетах», — отмечают эксперты.

Портативный топпер

Если чувствительность к жесткости матраса высокая, портативный топпер может значительно повысить комфорт. Скручивающиеся модели занимают мало места в багаже и способны превратить любую кровать в более привычное по ощущениям спальное место.

«Топперы с эффектом памяти адаптируются к анатомии тела, равномерно распределяя нагрузку. Это особенно полезно в поездках, когда приходится спать на жестких или, наоборот, слишком мягких матрасах», — пояснили специалисты компании.

Элементы вечернего ритуала

Привычные действия перед сном — сигнал для мозга: можно отдыхать. Это может быть книга, любимый чай, эфирное масло. Даже небольшой ритуал помогает быстрее успокоиться и настроиться на сон.

Что уточнить при бронировании жилья

При выборе отеля или апартаментов стоит обратить внимание на несколько технических и бытовых параметров, которые напрямую влияют на качество сна.

Тип и состояние матраса. Желательно заранее уточнить его жесткость, срок службы и возможность замены или установки топпера;

Уровень шума. Где находятся окна, есть ли рядом бары, дороги, заведения? В некоторых отелях есть номера в «тихой зоне» — стоит поинтересоваться;

Температурный режим. Наличие кондиционера или обогревателя с ручной регулировкой — критично, особенно при смене климата. Оптимальная температура для сна — 18–20°C.

Адаптация ко времени: как быстрее «перестроиться»

Смена часового пояса сбивает циркадные ритмы. Простая стратегия ускоряет адаптацию: при перелетах на восток — стоит ложиться спать раньше обычного. При перелетах на запад — желательно оставаться бодрствующим дольше. Так организм быстрее синхронизируется с новым режимом, и сон станет глубже уже через 1–2 дня.

Как индустрия гостеприимства заботится о сне гостей

«Многие отели, особенно премиального сегмента, все чаще стали уделять внимание качеству и комфорту сна гостей: предлагают шумоизоляционные материалы, меню матрасов, топперов, подушек, одеял, программы ароматерапии», — рассказала Киселева.

Это важный тренд: сон перестает быть второстепенным сервисом и становится частью полноценного опыта проживания. Обращать внимание на такие детали при выборе отеля — разумная инвестиция в собственное самочувствие.

Хороший сон в поездке — это не прихоть, а физиологическая необходимость. Без него отдых теряет смысл: страдает настроение, падает энергия, искажается восприятие. Создание условий, приближенных к домашним, помогает организму быстрее расслабиться и восстановиться.

Следуя простым рекомендациям — от подушки до освещения — можно сделать отдых действительно восстанавливающим. Даже вдали от дома.