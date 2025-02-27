Эксперты предположили стоимость хлеба «дороже золота» в будущем

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На стоимость продовольствия повлияет изменение климата и рост населения Земли до 10 млрд человек, указано в публикации. Объем производства продуктов к 2050 может упасть на четверть, считает доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора.

При этом изменится карта выращивания сельхозкультур, утверждает специалист.

От аномальной жары пострадают зерновые, садовое и ягодное производство.

«Через 20-30 лет хлеб, возможно, в некоторых регионах будет стоить дороже золота», — считает ученая Юлия Давыдова.

Иные эксперты предполагают, что ситуация с продовольствием не изменится на фоне изменяющихся температур.