Эксперты предположили стоимость хлеба «дороже золота» в будущем
РИА Новости: эксперты ожидают рост мировых цен на продукты
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Эксперты ожидают рост мировых цен на продукты из-за глобального потепления, сообщает РИА Новости.
На стоимость продовольствия повлияет изменение климата и рост населения Земли до 10 млрд человек, указано в публикации. Объем производства продуктов к 2050 может упасть на четверть, считает доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора.
При этом изменится карта выращивания сельхозкультур, утверждает специалист.
От аномальной жары пострадают зерновые, садовое и ягодное производство.
«Через 20-30 лет хлеб, возможно, в некоторых регионах будет стоить дороже золота», — считает ученая Юлия Давыдова.
Иные эксперты предполагают, что ситуация с продовольствием не изменится на фоне изменяющихся температур.